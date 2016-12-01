ОПЗ: что делать?

Решение о дальнейшей судьбе Одесского припортового завода, приватизация которого оказалась безуспешной, будет принято до конца текущей недели, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я дал поручение, сейчас этим занимается первый вице-премьер-министр Степан Кубив. Они провели несколько заседаний рабочей группы. Думаю, до конца недели он внесет предложения, какие нужно принять решения, чтобы урегулировать вопрос ОПЗ",

– сказал Гройсман.

Ранее Кубив также заявил, что решение о дальнейшей эксплуатации завода будет принято в ближайшие дни с учетом всех расчетов и мнений заинтересованных сторон.

В текущем году завод дважды выставлялся на приватизацию, однако по разным причинам обе попытки продать завод провалились. В этой связи его дальнейшая деятельность оказалась под угрозой остановки. Предприятие имеет около 251 миллиона долларов задолженности перед компанией Ostchem и более 500 миллионов гривен - перед "Нафтогазом Украины".

При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев спрогнозировал рост долга завода перед его холдингом до 1,5 миллиарда гивень к концу года.