Путь в Евросоюз нашим курам преградил птичий грипп

Среди экспорта продуктов сельского хозяйства, Украина в последние годы значительно увеличила отправку на рынок Евросоюза мяса птицы. Причем, жители европейских стран высоко ценят качество птичьего мяса из Украины: здесь соблюдается относительно неплохой уровень экологической чистоты. Этому способствует то, что наши бройлерные птицефабрики пока придерживаются отечественных рецептов приготовления комбикормов, в которых отсутствуют гормоны роста и антибиотики.

К сожалению, недавно ветеринарная служба Евросоюза запретила ввоз птичьего мяса из Украины. А причиной такого решение явилось то, что в нашей стране проявился птичий грипп, который считается карантинным во всех странах. Очаг птичьего гриппа обнаружен в Херсонской области. Именно здесь жители сел нынешней осенью сообщили о массовой гибели домашней птицы. Ветеринары Каховского района взяли пробы от погибших птиц в селе Цукоры и отправили образцы в Киев для подтверждения подозрения в птичьем гриппе. Ответ пришел неутешительный – грипп подтвердился. Теперь многим владельцам домашней птицы приходится уничтожать пернатых в своих дворах, пока их не поразила болезнь.

Об очагах птичьего гриппа начали поступать сообщения и из других районов области. Первыми об этом узнали жители села Новоалександровка Каланчакского района. Затем забили тревогу жители села Новодмитриевка Генического района. В этих селах тоже массово гибнет домашняя птица.

Специалисты начали изучать причину вспышки птичьего гриппа в области. Оказалось, что во всех новых очагах вспышка гриппа возникала по аналогичной причине. Например, в селе Цукоры Каховского района местный охотник убил дикую утку. Как обычно, принес тушку птицы домой, разделал ее, а выпотрошенные внутренности выбросил во двор птице. После употребления утиных внутренностей, домашняя пицца и заразилась опасным гриппом. Через несколько дней начали падать куры и утки. Затем болезнь распространилась по селам. Чтобы предотвратить распространение болезни, во всех селах, где выявлены очаги заболевания птичьим гриппом, установили дезинфекционные барьеры и объявлен карантин.

А люди, опасаясь распространения гриппа, начали массово уничтожать домашнюю птицу.

Кстати, Херсонская, как и Одесская области, расположены в зоне массовой миграции птиц. Так что и Одесской области тоже могут появиться очаги заболевания птичьим гриппом. Поэтому охотники должны очень осторожно обрабатывать убитую птицу, а отходы лучше всего сжигать.