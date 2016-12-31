Одесские звери морозов не боятся! Как зимует Зоопарк и чем порадует одесситов в Новогодние дни?

Неправильно думать, что Зоопарк живет только летом, когда там полно посетителей, которые с удовольствием любуются животными, когда возле каждого вольера толпятся дети: норовят потрогать, погладить, покормить. Зимой посетителей становится меньше. Оно и понятно – погода порой не располагает к прогулкам, да и животных можно увидеть не всех,часть из них зимует в помещениях, не приспособленных для просмотра. Но, тем не менее, даже в холодные зимние дни посетители в зоопарке есть! Возможно потому, что сегодня Одесский зоопарк – это не только место, где содержатся животные, но еще и прекрасная зона отдыха.

– Мы стараемся, чтобы посетителям всегда было интересно, – рассказывает директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, – праздники различные проводим. Сейчас, в преддверии Нового года у нас будет целый ряд праздников.

1 января – сотрудники Одесского зоопарка, вместе с животными, участвуют в концерте на Думской площади.

6 января в 12.00 на территории Зоопарка – Рождественский праздник

Праздничная программа, как объяснил директор, в Зоопарке обычно длится час–полтора. Дополнительных денег за нее платить не надо, одесситы просто покупают входной билет и попадают на торжество. Билет в Одесский зоопарк стоит: для взрослых – 40 грн., для детей – 20 грн.

Львица, мартышка и тигрята теперь с именами!

– Недавно, – рассказывает Игорь Беляков, – мы проводили праздник в честь Дня Святителя Николая. Совместили его с таким интересным нашим мероприятием, как конкурс имен для животных. Напомню, о чем идет речь. Когда у наших питомцев появляется потомство, мы приглашаем одесситов поучаствовать в конкурсе на лучшее имя для маленьких зверят. Дети всегда с радостью откликается, пишут нам на сайт, приносят прямо в Зоопарк бумажечки с именами. И через какое-то время, мы выбираем то имя, которое победило. Называем детеныша, а придумавший это имя ребенок получает приз!

В этот раз мы предлагали придумать имена для двух тигрят, львенка и мартышки: Это детеныши появились на свет этой осенью. В конкурсе имен участвовало очень много одесситов, не только детей, но и взрослых. И вот какие имена победили.

Тигрята: мальчик - Лорд, девочка - леди Ди, автор имен – Даниил Бочивар

Мартышка – Одиссей, автор - Юлия Малюта

Львица – Соня, автор Алена Финк

На сей раз победители получили в качестве призов мягкие игрушки в виде тех животных, которым они давали имена и подарочные наборы: сумочку «Одесский зоопарк», календари и сувениры из зоопарка.

Подобный конкурс в Одесском зоопарке проводился уже в шестой раз и, как всегда, стал большой радостью для детей. Дети испытывают небывалое чувство гордости, когда маленький питомец Зоопарка получает то имя, которое они придумали.

Животным тепло, если они сыты

– Сама по себе зима – время суровое, но не для наших животных, – объясняет Игорь Беляков. – Большая часть наших питомцев не боится холода, их не надо специально обогревать. У всех есть специальные логовища, домики. Логовища должны быть сухие, теплые, с соломой, и животные там прекрасно зимуют. Даже если на улице минус 20, животным вполне комфортно в таком домике, при условии, что они сыты. Это касается и птиц, и зверей. В природе зимой гибнет очень много птиц. Но они гибнут не от морозов, а именно от голода. Птица не может себя согреть, когда она голодна. Если птица сыта, она вырабатывает достаточно энергии, чтобы согреться. Тем более, если ей есть, где укрыться от ветра, от снега и прочей непогоды.

Поскольку в зоопарке проблем с кормами нет, животные мороза не боятся. Они с удовольствием резвятся в снегу, особенно молодые. В прошлом году мы открыли новый тигрятник. До этого тигры жили в маленькой железной клетке. А сейчас у них огромный 400-метровый выгулочный вольер, кроме всех остальных апартаментов, в которых они находятся. Недавно я видел, как взрослый тигр, который в первый раз ступил на снег, резвился, как котенок: и валялся, и прыгал, и играл! То есть зима со всеми ее атрибутами для зверей по-своему очень интересна.

Есть животные, которых надо дополнительно греть. Для этого Одесский зоопарк закупает уголь – 100 с лишним тонн в год. На территории зоопарка 7 котельных, которые дают тепло и для животных и для административных помещений. Прежде всего нуждается в обогреве акватеррариум, ведь там содержатся рыбы, змеи, крокодилы, черепахи. Все они теплолюбивые. Поэтому так называемая фоновая температура там поддерживается около 22 – 23 градусов, а локально в каждом террариуме нагоняется уже та температура, которая нужна каждому конкретному питомцу. Ведь есть животные, которым нужно и 32 градуса!

Кроме акватеррариума еще нужно обогревать помещения, где зимуют слониха, львы, антилопы, обезьяны, пеликаны, фламинго. Но даже те животные, которых зимой обогревают, в хорошую погоду выходят погулять. Те же обезьяны, например, живут в так называемом «зимнике», но, когда видят солнышко, берут детёнышей и выходят на воздух. И тигрица с тигрятами, и львица. Погуляли – возвращаются назад в отапливаемое помещение. Когда сильные морозы, конечно, они греются. Поэтому не всех животных зимой посетители могут увидеть.

– К сожалению, все наши «зимники» не имеют смотровых павильонов, – сетует Игорь Беляков. – Сейчас мы проводим реконструкцию. В прошлом году мы построили новый обезьянник и обезьяны после этого дали потомство, построили тигрятник – тигры дали потомство. В этом году мы построили волчатник и начали строить медвежатник. В следующем году мы его планируем закончить. Будет современное красивое помещение и у наших медведей.

Для справки: медведи зимой в Зоопарке в спячку не впадают. В спячку впадает только самка, которая собирается рожать. Если она забеременела, она отправляется спать в берлогу. Самец никогда не ложится в берлогу. Зимой он так же активен, как и летом, спать не хочет.

– У них так устроена берлога, что медведь, в принципе, может туда залечь и уснуть, – объясняет директор зоопарка. - Там есть солома, в общем, там медведям комфортно. Но может он оттуда и выйти, мы их там не закрываем. На сегодняшний день у нас две медведицы и один медведь – самец. Самки рожают год через год. Если самка беременная, она в конце декабря ложится в берлогу, там рожает и выходит уже только в апреле. Все это время она не ест. Медведица беременна несколько месяцев, но медвежонок, несмотря на то, что медведь – огромный зверь – рождается очень маленьким, как котенок. Медведица его выкармливает и в середине весны выносит. У самца нет нужды ложиться в спячку. В природе они засыпают, потому что им кушать нечего, а здесь его всегда накормят, поэтому ему нет смысла спать.

И действительно, какой смысл спать, когда вокруг кипит жизнь, со всеми ее праздничными мероприятиями, развлечениями, Новогодней елкой! В общем, Одесский зоопарк и его обитатели и зимой, и летом ждут гостей!