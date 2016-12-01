Одесса может перейти на электронные билеты в общественном транспорте

В одесской мэрии прошло совещание, на котором обсудили вопрос применения в городе электронных билетов в общественном транспорте. Об этом сообщает prawwwda.com .

В ходе совещания была презентована уникальная для Украины онлайновая электронная система оплаты за проезд. В отличие от офлайновых систем, когда средства накапливаются и потом списываются единоразово в адрес поставщика услуг, данная система позволяет непосредственно проводить средства на установленный счет. Это происходит посредством считывания информации с электронного носителя (пластиковые карты, браслеты, брелки со встроенным чипом) или с помощью одноразового QR-кода на бумажном носителе.

Вся информация об оплате остается в памяти у системы. Контролер, поднеся «электронный билет» к контролирующему устройству, может проверить оплату проезда.

Также система позволяет вести учет общего пассажиропотока и пассажиров льготной категории.

Для потребителя схема оплаты за проезд будет выглядеть достаточно просто: покупка одноразового билета с QR-кодом либо многоразовой карточки с возможностью ее постоянного пополнения. При входе в транспорт «электронный билет» подносится к валидатору. Звуковой сигнал оповестит о списанных средствах.

По результатам совещания было решено установить данную электронную систему на один из трамвайных вагонов и экспериментально опробовать ее в действии.