Для одесских роддомов и больниц закуплены препараты для лечения гриппа и пневмонии

Стационары медицинских учреждений Одессы получили противовирусные и антибактериальные лекарства

В текущем эпидсезоне к началу подъема заболеваемости населения ОРВИ и гриппом департаментом здравоохранения Одесского горсовета закуплено 1590 упаковок капсул и 60 флаконов суспензии препарата озельтамивира (Тамифлю), обладающего доказанной противовирусной активностью при гриппе. Препарат распределен среди всех стационаров Одессы — родильных домов, взрослых и детских городских больниц.

Также в начале декабря текущего года 105 упаковок озельтамивира были закуплены коммунальным предприятием «Одесфарм» и направлены для целевого использования в городскую клиническую инфекционную больницу.

Кроме этого, за счет средств городского бюджета Одессы на общую сумму 1 млн. 650 тыс. гривен для стационаров города приобретены сильнодействующие антибиотики для лечения возможных бактериальных осложнений гриппа. Также для проведения эпидемиологических исследований закуплены реактивы для вирусологической лаборатории.

Согласно информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины», с начала эпидсезона по состоянию на настоящий момент по данным мониторинга вирусологических исследований наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа (71 случай вируса гриппа А — сезонного) и вирусов негриппозной этиологии (парагриппа, аденовирусов, риновирусов и т. п.).

В аптеках Одессы имеется вакцина от гриппа «Джи Си Флю» корейского производства. В связи с возросшим спросом на вакцину «Ваксигрип» (Санофи Пастер, Франция) среди населения города дополнительные поставки в аптечную сеть планируются в ближайшие дни. Обе эти вакцины эффективны против всех штаммов вируса гриппа, циркулирующих в данном эпидсезоне.

Вакцинация от гриппа относится к числу рекомендованных прививок, однако не входит в Национальный календарь обязательных прививок в Украине, в связи с чем иммунобиологические препараты не закупаются за бюджетные средства, а приобретаются населением самостоятельно. Вакцина, купленная в аптечной сети, доставляется в прививочный кабинет территориального Центра первичной медико-санитарной помощи с соблюдением температурного режима. Прививку должен проводить только квалифицированный медработник. Перед проведением прививки пациента обязательно должен осмотреть врач, чтобы определить отсутствие противопоказаний к вакцинации.