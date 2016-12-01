К началу следующего года в Одессе будет подготовлены новые правила размещения наружной рекламы

Такую задачу поставил перед подчиненными городской голова Геннадий Труханов. Причем, по его словам, разработаны они будут в соответствии с принятыми Верховной Радой изменениями. При этом мэр обратил особое внимание на усиление контроля за соблюдением условий подписанных соглашений и регулярностью его проведения.

Чтобы, по его словам, не повторилась ситуация, сложившаяся недавно на 1-ой станции Люстдорфской дороги, где вначале все МАФы были построены однотипно и покрашены в аналогичные цвета, а потом, когда владельцы сдали их в аренду, каждый арендатор решил по-своему выделить свой объект. В результате пестрота оказалась еще больше, чем раньше.

При проведении проверок, будут участвовать как сотрудники управления рекламы, так и райадминистраций .