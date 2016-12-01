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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

По результатам года в доходную часть общего фонда бюджета города поступило около 4,2 миллиарда гривен

Категория: Новости / Экономика и финансы


По результатам года в доходную часть общего фонда бюджета города поступило около 4,2 миллиарда гривен

Такие данные привела на совещании в мэрии директор департамента финансов Светлана Бедрега.

По ее словам, 

«..это составляет 108% от плановых показателей, что в финансовом выражении составляет около 300 миллионов гривен. При этом показатели предыдущего года превышены почти в 1,5 раза».

Всего же в городской бюджет поступило, без учета субвенций 4, 711 миллиарда гривен. Это на 10% превышает установленные плановые показатели.

Что же касается расходов, то все необходимые выплаты перечислены в полном объеме.

Отметим, что принимая во внимание предновогодней период, чиновник обратила внимание руководство всех городских подразделений, что все операции должны быть завершены до 29 декабря.



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