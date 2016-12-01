Мария Гайдар безразлична к тому, будет ли в Одессе улица имени ее предка

Депутат Одесского областного совета Мария Гайдар не возражает против переименования улицы Гайдара в Одессе.

Как она рассказала в ходе программа «Большое интервью» на телеканале «Ньюс Ван».

«Когда я узнала о том, что улицу имени Гайдара в Одессе намерены переименовать, я посмотрела внутрь себя и увидела, что никак к этому не отношусь!»

- так она ответила на вопрос ведущего Евгения Киселева.

Поэтому, по ее словам, тот факт, что в Одессе может больше не быть улицы имени ее знаменитого прадеда не вызывает у нее непротеста, ни негативной, ни позитивной реакции.

Если в Украине считают, что это нужно сделать в рамках закона о декоммунизации, то пусть так и будет, считает Мария Гайдар. Тем более, что по ее убеждению, Аркадий Гайдар это спокойно переживет, поскольку остаются его книги, которые могут читать все желающие, а он был в первую очередь не коммунистом, а знаменитым детским писателем!

При этом Мария Гайдар заявила, что не собирается уезжать из Одессы, и намерена продолжать активно работать в Одесском областном совете.