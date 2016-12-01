Долги Одесского припортового завода перед «Нефтегазом Украина» реструктурированы на два года

Такое решение принято на заседании Кабмина.

По информации Фонда Госимущества Украины, выплаты должны начаться уже в апреле 2017 и будут продолжаться равными частями на протяжении 2 лет. По информации бзадолженность ОПЗ за газ составляет около 1 миллиарда гривен.

Отметим, что это решение Правительства может позволить не останавливать производство на ОПЗ, о чем министров и парламентариев настоятельно просили депутаты одесского областного совета и ряд одесских нардепов.

Напомним, что после повторного провала конкурса по приватизации ОПЗ Фонд Госимущество заявило том, что, принимая во внимания большую задолженность предприятия за газ и низкий уровень рентабельности, рассматривается вопрос об остановке работы предприятия.