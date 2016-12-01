Одесская полиция серьезно взялась за покер-клубы (фото)

Противодействие игорному бизнесу в Одесской области обрело серьезный размах. Только в декабре работниками одесской полиции в результате проведенных мероприятий во время отработки области проведено 55 обысков по месту расположения незаконных игорных заведений.

Прекращена деятельность 55 игорных заведений, из них - 52 интерактивных игровых клуба, 1 букмекерская контора, 2 зала для игры в покер. Изъято 127 единиц игрового оборудования: 123 единицы компьютерной техники (системные блоки) и 4 стола для игры в покер, а также денежные средства в размере 52 500 гривен.

По выявленным уголовным преступлениям, предусмотренным ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины, открыт ряд уголовных производств, сведения о которых внесены в ЕРДР.

В настоящее время проводятся экспертизы и продолжаются неотложные следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное проведение досудебного расследования и принятие окончательного процессуального решения.

А теперь - конкретные примеры. Имеющие соответствующее постановление следственного судьи Приморского районного суда, работники полиции провели санкционированный обыск в жилом помещении на ул. Базарной в Одессе, где шли коммерческие турниры по азартным играм. Изъяты игровой стол для игры в покер, 450 игровых фишек, а также денежные средства в сумме 22500 грн и 550 долларов США, добытые преступным путем. Еще один обыск был проведен в нежилом помещении на ул. Вильямса. Там тоже проводились коммерческие турниры по карточным азартным играм. Изъяты три игровых стола для игры в покер, 1500 игровых фишек. А также денежные средства в сумме 1900 грн и 2000 долларов США, добытые преступным путем. И это - только два эпизода...

Также выявлена и прекращена деятельность 13 игорных заведений сети, работавших под видом распространителей билетов государственного лотерейного оператора. Во время обысков изъято более 100 единиц компьютерной техники и денежные средства. Сеть из 42 клубов прекратила свою деятельность на территории города и области...

На этом работа не останавливается! Продолжение следует ...

Отдел коммуникации полиции ГУНП в Одесской области