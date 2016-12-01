Эксперт: Новый закон о труде не решит проблему «серых» зарплат

Подписанный президентом Украины Петром Порошенко законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» №5130, который предусматривает реформирование системы оплаты труда, полностью не решит проблемы «серых» зарплат, поскольку их причина лежит в абсолютно другой плоскости.

Как пояснил экономический эксперт Борис Кушнирук, подобные действия являются желанием продемонстрировать результат, не влияя при этом на коррупционную составляющую в самой системе.

«Функция «ая-яй» этого закона точно работать не будет. Да и смысла в этом особого нет. Что бы решить вопрос «серых» зарплат, необходимо решить причину их возникновения, а она лежит абсолютно в другой плоскости. Здесь необходимо обратить внимание на систему налогообложения, а также налогообложения фонда заработной платы. Последняя, например, подвязана к системе общественного страхования, которое является откровенно выборочным»,

— пояснил Кушнирук.

Эксперт также пояснил, почему такое явление, как «серые» зарплаты, невозможно искоренить на все сто процентов.

«Все эти действия не говорят о том, что такое явление, как «серые» зарплаты, будет полностью искоренено. Они есть везде, по всему миру. Но вот уменьшит их, причем значительно – факт»,

— уточнил он.

Напомним, 27 декабря президент подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (№ 5130), предусматривающий реформирование системы оплаты труда.

В частности, закон вносит изменения в законодательные акты в части приведения понятия минимальной заработной платы, условий ее определения и порядка установления в соответствие с европейскими стандартами и мировой практикой, предусматривает новый порядок формирования тарифной сетки оплаты труда.

За недопущение госинспектора труда к проведению проверки юридические и физические лица — предприниматели должны будут уплатить штраф:

— в размере до трех минимальных зарплат (в 2017 году — 9600 грн) во всех случаях недопущения инспекторов к проверке, кроме случая, когда темой проверки является неоформление трудовых договоров с работниками и выплата зарплат в «конверте»;

— в размере ста минимальных зарплат (320 000 грн) при недопущении государственного инспектора труда к проверке, когда она осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса (выплата зарплаты в «конверте»).