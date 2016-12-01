Эпидемия гриппа: Карантин объявлен в школах не только Одесской области, но еще 6 регионов

Накануне праздников гриппом заболели сотни тысяч украинцев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В ведомстве отмечают, что с 19 по 27 декабря гриппом и ОРВИ уже заболели 419 427 человек. Большая часть из них — 61,7% — это дети до 17 лет. Если сравнить с прошлой неделей, то показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 11,3% (984,8 на 100 тыс. населения).

По данным Министерства, самый высокий показатель заболеваемости в Киеве, а самый низкий — в Харьковской области. По состоянию на 28 декабря интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги в 21 области и Киеве.

Что касается детей, то повышение заболеваемости респираторной группой инфекций зарегистрировали в: Донецкой, Закарпатской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской. Там рекомендуется остановить учебный процесс.