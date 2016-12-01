Одесский суд оставил под стражей супругов-убийц

Киевский районный суд Одессы оставил под стражей до 24 февраля 2017 года подозреваемых в жестоком убийстве женщины, которая работала мастером маникюра. Отмечается, что мера пресечения продлена в связи с необходимостью проведения большого количества экспертиз в рамках досудебного расследования.

Напомним, убийство произошло 28 сентября на ул. Космонавта Комарова. В совершении преступления подозревается семейная пара, которая под видом клиентов попала в квартиру женщины. Подозреваемые нанесли жертве 12 ударов по голове, после чего задушили жертву веревкой. На крики потерпевшей отреагировали соседи, которые и вызвали полицейских. Задержанных подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 («Разбой») и п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство») УКУ.