Одесские полицейские просят одесситов быть активными

Сравнительно низкие показатели раскрываемости т.н. уличных преступлений – в основном грабежей и разбоев связано, прежде всего, с тем, что потерпевшие поздно обращаются в полицию.

Как сообщила на встрече с журналистами пресс-секретарь одесской патрульной полиции Алла Марченко,

«…в большинстве случаев, подвергшись нападению, граждане какое-то время находятся в шоковом состоянии, затем отправляются домой, советуются с близкими и только после этого сообщают о происшедшем в полицию!»

В результате теряется не менее 1-2 часов. И это имеет решающее значение для раскрываемости.

По словам Аллы Марченко, такие преступления раскрываются в основном по горячим следам. Если сообщение о преступлении поступило сразу, то после опроса потерпевшего ориентировка на преступников поступает всем патрулям , которые начинают отрабатывать территорию «по квадратам».

В этом случае, по данным Аллы Марченко, раскрываемость уличных нападений доходит до 95%

Поэтому Алла Марченко рекомендует всем, кто подвергся нападению немедленно сообщить об этом по телефону «102». Это дает реальную возможность не только добиться наказания преступников, но и вернуть отобранные или похищенные ими имущество. Ведь в случае раскрытия «по горячим следам» преступники , как правило, не успевают отобранные у граждан вещи деньги.