Одесские браконьеры активно готовятся к Новому году

В районе Днестровского лимана пограничники задержали автомобиль «ВАЗ» под управлением гражданина Украины, который перевозил рыбу, выловленную незаконным путем. В автомобиле обнаружили: 66 карпов, 34 карася, 23 окуня, а также запрещенные орудия лова - три сетки, общей длиной 450 метров. Предварительная сумма ущерба, нанесенного государству, составила 50 тысяч гривен.

В полицию направлено сообщение об обнаружении уголовного правонарушения по части 1 ст. 249 УКУ (Незаконное занятие рыбным промыслом).