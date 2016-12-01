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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Одесские браконьеры активно готовятся к Новому году

Категория: Новости / Происшествия

Одесские браконьеры активно готовятся к Новому году

В районе Днестровского лимана пограничники задержали автомобиль «ВАЗ» под управлением гражданина Украины, который перевозил рыбу, выловленную незаконным путем. В автомобиле обнаружили: 66 карпов, 34 карася, 23 окуня, а также запрещенные орудия лова - три сетки, общей длиной 450 метров. Предварительная сумма ущерба, нанесенного государству, составила 50 тысяч гривен.
В полицию направлено сообщение об обнаружении уголовного правонарушения по части 1 ст. 249 УКУ (Незаконное занятие рыбным промыслом).



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