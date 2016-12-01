В Одессе завершают благоустройство тротуаров Адмиральского проспекта

Работы по капитальному ремонту тротуаров на Адмиральском проспекте завершаются.

Управлением дорожного хозяйства Одесского городского совета ведутся работы по капитальному ремонту тротуара на Адмиральском проспекте. Это системная работа, которую проводит городская власть по капитальному ремонту тротуаров и внутриквартальных проездов.

Капитальный ремонт тротуаров на Адмиральском проспекте был начат в июле 2016 года. Работы проводились поэтапно: на участках между Фонтанской дорогой и улицей Гераневой , а также между улицей Гераневой и Люстдорфской дорогой.

В ходе проведения работ проводится устройство тротуарной плитки с ремонтом и частичной заменой бортового камня. Также обустраиваются съезды с покрытием из тактильной плитки для людей с ограниченными физическими возможностями. Работы завершат до конца текущего года.