В Одессе обсудили вопросы развития сферы здравоохранения

В 2017 году благодаря муниципальной программе «Здоровье» увеличена мощность отделения гемодиализа одесской больницы №10.

28 декабря 2016 года в одесской мэрии под руководством заместителя городского головы Зинаиды Цвиринько состоялась встреча по вопросам разработки стратегии развития сферы здравоохранения города Одессы. Во встрече приняли участие советник Одесского городского головы Ирина Головатюк-Юзефпольская, представители городского департамента здравоохранения и профильной депутатской комиссии горсовета.

В ходе встречи состоялось обсуждение хода реализации муниципальной целевой программы «Здоровье» и информирования одесситов о предоставляемых программой возможностях. Было отмечено, что во всех городских лечебно-профилактических учреждениях размещена информация о закупленном оборудовании и медицинских услугах, предоставляемых в рамках реализации программы «Здоровье».



«Уникальная по своим возможностям городская программа «Здоровье» позволяет адресно ответить на наиболее насущные потребности одесситов в медицинской сфере. Программа будет расширяться, чтобы каждая одесская семья могла ощутить поддержку города в вопросах сохранения и укрепления здоровья», — отметила вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько.

В нынешнем году благодаря программе «Здоровье» обеспечивалась стабильная работа отделения гемодиализа городской клинической больницы №10, а также удалось расширить объем предоставляемых услуг и взять на процедуру гемодиализа дополнительно 13 пациентов. В настоящее время 97 одесситов с тяжелыми заболеваниями почек за счет бюджетных средств обеспечены жизненно важной процедурой гемодиализа с использованием современного оборудования и расходных материалов.Также из городского бюджета Одессы по программе «Здоровье» в 2016 году выделено 5 млн. 867,7 тыс. гривен на обеспечение пациентов после трансплантации органов жизненно важными иммунодепрессантами, позволяющими предотвратить отторжение органов. В реализации данного направления программы «Здоровье» активно участвует коммунальное предприятие «Одесфарм».На встрече также обсуждались приоритеты по закупке нового медицинского оборудования и проведению капитального ремонта в лечебно-профилактических учреждениях Одессы в 2017 году.