В преддверии новогодних каникул одесситам напоминают о правилах безопасного отдыха детей

В Киевском районе Одессы прошла встреча руководства райадминистрации с представителями многодетных семей по вопросам безопасного отдыха в период новогодних праздников.

28 декабря 2016 года, в преддверии новогодних праздников, в Киевской районной администрации Одесского горсовета состоялось заседание круглого стола с представителями многодетных семей. Темой встречи стало информирование родителей и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий и зимних каникул. Заседание прошло под руководством первого заместителя председателя райадминистрации Татьяны Проданчук.

Специалисты ГУ МЧС Украины в Одесской области провели профилактическую беседу о соблюдении правил пожарной безопасности. Присутствующим представили пожарную статистику по Киевскому району. Согласно представленным данным, за текущий год в районе случилось 9 пожаров, в результате которых был нанесен материальный ущерб и пострадали люди. Всего за 12 месяцев 2016 года (в соответствии с данными книг учета заявлений и сообщений о пожарах) было получено 416 информаций, 300 из которых после проверки подтвердились.

Как отметили представители МЧС, количество заявлений о пожарах или возникновении чрезвычайной ситуации в период новогодних праздников увеличивается, поэтому специалисты еще раз напомнили о правилах использования праздничной иллюминации и пиротехнических изделий.