29 декабря ремонт дорог продолжится во всех районах Одессы

Управление дорожного хозяйства информирует о ремонте дорог в Одессе. График работ на 29 декабря. В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
|
ПРИМОРСКИЙ РАЙОН
|
Название улицы
|
Подготовительные работы
|
Асфальтировка
|
Заказчик/
Подрядчик
|
Вид работ
|
(реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу»)
|
(реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу»)
|
|
УДХ/
«Ростдорстрой»
|
Кап.рем.
|
ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой)
|
ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой)
|
|
УДХ/
«Ростдорстрой»
|
Кап.рем.
|
пл. Тираспольская
|
пл. Тираспольская
|
|
УДХ/ «Пик-Строй»
|
Кап.рем.
|
ул. Фонтанская дорога 3/3
|
ул. Фонтанская дорога 3/3
|
|
УДХ/ «Пик-Строй»
|
Тек.рем.
|
МАЛИНОВСКИЙ РАЙОН
|
Название улицы
|
Подготовительные работы
|
Асфальтировка
|
Заказчик/
Подрядчик
|
Вид работ
|
Адмиральский проспект
28- 42 (тротуар)
|
Адмиральский проспект
28-42 (тротуар)
|
|
УДХ/
«Лидер»
|
Кап.рем.
|
ул. Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе
|
ул. Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе
|
|
УДХ/
«Ростдорстрой»
|
Кап.рем.
|
КИЕВСКИЙ РАЙОН
|
Название улицы
|
Подготовительные работы
|
Асфальтировка
|
Заказчик/
Подрядчик
|
Вид работ
|
ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского)
|
ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского)
|
|
УДХ/
«Ростдорстрой»
|
Кап.Рем.
|
ул. Долгая
|
ул. Долгая
|
|
УДХ/
«Лидер»
|
Кап.Рем.
|
ул. Ак. Вавилова (на участке от ул. Ак. Вильямса до дома № 42 по ул. Ак. Вавилова)
|
ул. Ак. Вавилова (на участке от ул. Ак. Вильямса до дома № 42 по ул. Ак. Вавилова)
|
|
УДХ/
«Автодор»
|
Кап.Рем.
|
СУВОРОВСКИЙ РАЙОН
|
Название улицы
|
Подготовительные работы
|
Асфальтировка
|
Заказчик/
Подрядчик
|
Вид работ
|
Площадь Пересыпских мостов
|
Площадь Пересыпских мостов
|
|
УДХ/
«Ростдорстрой»
|
Кап.Рем.