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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

29 декабря ремонт дорог продолжится во всех районах Одессы

Категория: Новости

29 декабря ремонт дорог продолжится во всех районах Одессы

Управление дорожного хозяйства информирует о ремонте дорог в Одессе. График работ на 29 декабря. В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
 

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН
Название улицы
Подготовительные работы
Асфальтировка
Заказчик/
Подрядчик
Вид работ
(реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу»)
(реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу»)
 
УДХ/
«Ростдорстрой»
Кап.рем.
ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой)
ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой)
 
УДХ/
«Ростдорстрой»
Кап.рем.
пл. Тираспольская
пл. Тираспольская
 
УДХ/ «Пик-Строй»
   Кап.рем.
ул. Фонтанская дорога 3/3
ул. Фонтанская дорога 3/3
 
УДХ/ «Пик-Строй»
Тек.рем.
МАЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Название улицы
Подготовительные работы
Асфальтировка
Заказчик/
Подрядчик
Вид работ
Адмиральский проспект
28- 42 (тротуар)
 
Адмиральский проспект
28-42 (тротуар)
 
 
УДХ/
«Лидер»
Кап.рем.
ул. Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе
ул. Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе
 
УДХ/
«Ростдорстрой»
Кап.рем.
 КИЕВСКИЙ РАЙОН
Название улицы
Подготовительные работы
Асфальтировка
Заказчик/
Подрядчик
Вид работ
ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского)
ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского)
 
УДХ/
«Ростдорстрой»
 
Кап.Рем.
ул. Долгая
ул. Долгая
 
УДХ/
«Лидер»
Кап.Рем.
ул. Ак. Вавилова (на участке от ул. Ак. Вильямса до дома № 42 по ул. Ак. Вавилова)
ул. Ак. Вавилова (на участке от ул. Ак. Вильямса до дома № 42 по ул. Ак. Вавилова)
 
УДХ/
«Автодор»
Кап.Рем.
 СУВОРОВСКИЙ РАЙОН
Название улицы
Подготовительные работы
Асфальтировка
Заказчик/
Подрядчик
Вид работ
Площадь Пересыпских мостов
Площадь Пересыпских мостов
 
УДХ/
«Ростдорстрой»
Кап.Рем.

Источник: Официальный сайт города Одессы



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