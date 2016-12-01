29 декабря ремонт дорог продолжится во всех районах Одессы

ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой)

ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой)

ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского)

ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского)

ул. Ак. Вавилова (на участке от ул. Ак. Вильямса до дома № 42 по ул. Ак. Вавилова)

ул. Ак. Вавилова (на участке от ул. Ак. Вильямса до дома № 42 по ул. Ак. Вавилова)

УДХ/ «Автодор»