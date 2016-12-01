В Одессе подвели итоги выполнения Городской программы «Я – одессит»

В мэрии подвели итоги выполнения в 2016 году Городской целевой программы национально-патриотического воспитания детей и молодежи города Одессы «Я – одессит» на 2016-2020 годы».

27 декабря 2016 года вице-мэр Зинаида Цвиринько провела заседание Координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания детей и молодежи, созданном при Одесском городском голове.

На заседании присутствовали представители профильных органов исполнительной власти города, ответственных за реализацию Городской целевой программы национально-патриотического воспитания детей и молодежи города Одессы «Я – одессит» на 2016-2020 годы», а также представители общественных организаций.

«В Одессе разработана комплексная система национально-патриотического воспитания юных одесситов, направленная на формирование у детей и молодежи патриотических чувств, любви к Украине, родному городу, готовности выполнять гражданский долг по защите Отечества. Радует то, что в работу по национально-патриотическому воспитанию подрастающего поколения включается все больше общественных организаций. Благодаря взаимодействию мы сможем достичь еще больших результатов в данном направлении», - подчеркнула вице-мэр Зинаида Цвиринько.

Согласно Городской целевой программе национально-патриотического воспитания детей и молодежи города Одессы «Я - одессит» на 2016-2020 годы в городе осуществлялись мероприятия, направленные на воспитание у подрастающего поколения одесситов любви к городу-герою Одессе, формирование ценностного отношения личности к украинскому народу, Родине и государству.

Ко Дню памяти и примирения и 71-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне состоялся III Одесский фольклорно-спортивный фестиваль украинского казачества «Чорноморські звитяги», учредителями которого являются общественная организация «Южный оперативный казацкий округ» и ОО «Молодежная паланка».

Ко Дню независимости Украины состоялся фольклорный фестиваль «Казацкие гости на Дерибасовской» с праздничным концертом, ярмаркой изделий народных умельцев, показательными выступлениями и мастер-классами боевого казацкого искусства, флеш-мобом «Рушник согласия», показом традиционной украинской одежды и др.

В 2016 году в рамках программы «Я – одессит» на базе Одесского муниципального музея личных коллекций им. А. Блещунова стартовал проект «Мой первый музей» по ознакомлению детей с культурным и историческим наследием Одессы, разрабатывались новые маршруты, проводились экскурсии по музеям и историческим местам города. С целью содействия развитию украинской культуры, укрепления семейных традиций проводится фестиваль-конкурс «Я люблю тебе, Україно!» на базе ДШИ №3, конкурс песни и художественных работ «Рідна мати моя» в ДМШ № 4 и другие. Более 80 общественно-патриотических мероприятий прошло в городских библиотеках.

Кроме того, на протяжении 2016 года в Одессе прошло 19 спортивных мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам, в частности, фестиваль по велоспорту-маунтенбайку, посвященный 72-й годовщине освобождения Одессы от фашистских захватчиков; открытый чемпионат города по парусному спорту, посвященный 25-й годовщине Дня независимости Украины; Международный турнир по регби-7, посвященный Дню освобождения города Одессы и др.

Также проведено 48 соревнований, посвященных памятным датам истории г. Одессы и знаменитым одесситам, к которым были привлечены более 17 тысяч участников. Все соревнования начинаются с исполнения государственного гимна и поднятия государственного флага.

Концерты, утренники, беседы, спортивные соревнования, экскурсии, направленные на национально-патриотическое воспитание молодого поколения, систематически проводятся в коммунальных учреждениях, подведомственных департаментам образования и науки, культуры и туризма, здравоохранения, управлению по вопросам физкультуры и спорта, службе по делам детей. В них оформлены уголки с государственной символикой и символикой г. Одессы.

С целью информирования громады Одессы о проведении мероприятий национально-патриотической направленности на официальном сайте города, в газетах «Одесский вестник» и «Думська площа» размещается тематическая информация. Ведется сбор информации для создания на официальном сайте города отдельного раздела о выдающихся одесситах и людях, которые способствовали развитию Одессы.

Управлением рекламы проводилась работа по изготовлению и размещению на рекламных конструкциях города сюжетов социальной рекламы о достижениях воспитанников муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства «Гордость Одессы», фотографий лучших караулов, несущих Почетную Вахту Памяти возле Вечного Огня на Аллее Славы.

На заседании координационного совета были вручены «Благодарности» от Украинского государственного центра туризма и краеведения ученической молодежи руководству департамента и науки, педагогам города за содействие в проведении ХIV Всеукраинского семинара-практикума по вопросам символики и семантики в украинской культуре «Зрима пісня України», весомый вклад в повышение педагогического мастерства работников образования Одесчины.

Участники заседания также ознакомились с Планом работы координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания детей и молодежи при Одесском городском голове на 2017 год. После детального ознакомления с Планом членами координационного совета, внесения в него предложений профильных департаментов и управлений, общественных организаций, он будет представлен на утверждение на следующем заседании координационного совета.

В 2016 году в рамках Программы с участием военнослужащих, ветеранов Второй мировой войны, участников Антитеррористической операции, общественности и молодежи были проведены общегородские мероприятия, посвященные Дню соборности, Дню памяти Героев Крут, Дню чествования Героев Небесной Сотни, 202-й годовщины со дня рождения Т.Г. Шевченко, 72-ой годовщине освобождения Одессы от нацистских оккупантов, Дню памяти и примирения, 71-ой годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, Дню памяти жертв политических репрессий 1937-1938 годов, Дню скорби и памяти жертв войны в Украине, Дню Конституции Украины, Дню Военно-Морских сил, 75-ой годовщине со дня начала героической обороны Одессы, Дню Государственного Флага, Дню независимости Украины, Дню города Одессы, Дню защитника Украины, 72-ой годовщины освобождения Украины от нацистских оккупантов, Дню Достоинства и Свободы и другие.

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Координационный совет по вопросам национально-патриотического воспитания детей и молодежи при Одесском городском голове является постоянно действующим коллегиальным консультативно-совещательным органом, созданным с целью организационно-методического обеспечения реализации городской Программы национально-патриотического воспитания детей и молодежи г. Одессы «Я - одессит» на 2016-2020 годы, содействия постоянному совершенствованию работы по национально-патриотическому воспитанию, согласованности действий исполнительных органов Одесского городского совета, предприятий, учреждений, организаций, воинских формирований в решении вопросов, связанных с национально-патриотическим воспитанием детей и молодежи в городе Одессе.

С отчетами о выполнении мероприятий Программы в 2016 году на заседании выступили: директор департамента внутренней политики Александр Жильцов; директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова; начальник управления по физической культуре и спорту Руслан Пуздрач; начальник отдела по вопросам охраны материнства и детства департамента здравоохранения Ирина Руденко; заместитель директора департамента информации и связей с общественностью Оксана Тачковская; заместитель начальника управления оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Александр Штепа; начальник службы по делам детей Ирина Дамаскина; главный специалист управления рекламы Ирина Косей, представители общественных организаций.

В Одессе проанализировали ход выполнения Городкой программы национально-патриотического воспитания «Я – одессит».