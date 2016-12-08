Одесская Юракадемия уверенно развивает международное сотрудничество

В настоящее время уровень международного сотрудничества является одним из основных показателей деятельности высшего учебного заведения. В этом отношении 2016 год был особенно плодотворным для Национального университета «Одесская юридическая академия». За год была проведена масса научных мероприятий на высшем уровне и подписаны десятки двухсторонних договоров о сотрудничестве с ведущими зарубежными университетами. Одним из важных событий на пути расширения международных связей Юракадемии стало заключение договора о сотрудничестве с с Академией имени Яна Длугоша в Республике Польша. Базовое соглашение о сотрудничестве подписали президент НУ «ОЮА», академик Сергей Кивалов и ректор Академии им. Я. Длугоша профессор Зигмунд Бонк.

Согласно Договору достигнуто соглашение об обучении магистров выпускных курсов НУ «ОЮА» в период последней сессии в Академии им. Я. Длугоша по соответствующим специальностям. После окончания сессии и успешной защиты дипломных работ (украинско-польский варианты) студенты получат государственный диплом Республики Польша о получении магистерского образования в Академии им. Я. Длугоша по специальностям «Управление» (специализация – «Управление интеллектуальной собственностью»); «Инновационные технологии» (специализация – «Управление инновационной деятельностью»); «Аналитика» (специализация – «Системный анализ, консолидированная информация»). Обучения, проживание, а также сдача ГЭК магистрами НУ «ОЮА» в Академии им. Я. Длугоша будет проходить на безоплатной основе за счет польской стороны.

Во время подписания соглашения, представитель Академии им. Я. Длугоша профессор Зигмунд Бонк отметил, что в Республике Польша Национальный университет «Одесская юридическая академия» широко известен своим высокопрофессиональным профессорско-преподавательским составом, отличной материально-техничной базой, но главное – выпускниками, которые являются элитой украинского студенчества. Поэтому Академии им. Я. Длугоша готова предоставить лучшим магистрам НУ «ОЮА» обучение на безоплатной основе.

Академия им. Я. Длугоша за время своей 40-летней истории всегда занимала ведущее место среди государственных высших учебных заведений Польши, имеет 5 филиалов, 30 факультетов и предлагает более 80 специальностей. «Наша Академия – один из современных научно-дидактического центров в Польше и отвечает всем требованиям, которые предъявляются высшим учебным заведениям ХХІ века», – подчеркнул профессор З. Бонк.

«Достигнутые договорённости имеют важное значение для развития международной деятельности нашего университета. Благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве лучшие студенты нашего университета получили возможность безоплатно обучаться в одном из передовых высших учебных заведений Польши. Кроме того, это даёт новые возможности для академических обменов между двумя университетами», - подчеркнул Сергей Кивалов.

Ещё одним важным событием в сфере международной деятельности нашего университета стала рабочая встреча Дунайского университета Галац (Румыния). 8 декабря в Национальный университет «Одесская юридическая академия» прибыла делегация в составе декана факультета юриспруденции, социальных и политических наук профессора Флорина Тюдора, заведующего кафедрой правовых дисциплин Михая Флориу, доцента кафедры публичной администрации Валентины Корнеу. С румынскими коллегами встретились представители Одесской школы права профессор В.А Туляков и профессор В.Н. Дремин.

Во время рабочей встречи румынские коллеги ознакомились с особенностями структуры, организации и ведения учебного процесса в Национальном университете «Одесская юридическая академия», а также с основными направлениями научных исследований. В процессе переговоров стороны высказали взаимную заинтересованность в проведении совместных научных исследований в трансграничном контексте. По результатам встречи была достигнута договорённость о создании рабочей группы по изучению проблем соблюдения прав человека, противодействия транснациональной и трансграничной преступности в Юго-Западном регионе Черноморского бассейна и в Придунавье. Румынская сторона высоко оценила достижения Одесской школы права и потенциальные возможности для будущего трансграничного сотрудничества, студенческой и преподавательской академической мобильности.