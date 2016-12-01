«Преображенский»: не просто парк, а Мемориал «во искупление»

Началась реконструкция Преображенского парка, где некогда находилось Первое христианское кладбище

Работы стартовали!

Сейчас здесь уже полным ходом идут работы: укладывается тротуарная плитка на главной аллее парка. В ближайшее время, напомним, на этом месте будет создан Мемориал «во искупление вины»: Преображенский парк (бывший Ильича) находится на месте варварски уничтоженного в прошлом веке Первого христианского кладбища и взорванного Храма Всех Святых. Здесь будет открыт музей с экспозицией, посвященной Первому христианскому кладбищу, а также создан парк скульптур Одессы. В парке посадят новые деревья, приведут в порядок старые, создадут газоны с системой полива, построят каменный забор, отремонтируют асфальт, а также обеспечат освещение парка.

Цена вопроса немалая — 21 миллион гривен. По условиям тендера, который выиграла фирма «Одессакоммунэкология», работы должны завершить до декабря 2017 года.

Вопрос о создании на этом месте Мемориала стоит давно, и довольно остро. Уже указывались сроки его создания, и снова наступало затишье. На то есть причины: предыдущие предложенные планировки парка были отвергнуты историками и краеведами.

В парке не планируется новых застроек и даже дорожки планируют проложить таким образом, чтобы они совпали с контурами захоронений, чтобы люди не ходили по могилам, которые когда-то сравняли с землей.

Работы уже стартовали, и это не может не радовать, потому что Преображенский парк давно в этом нуждается. Ведь не секрет, что в его восточной части находится что-то вроде потайного кладбища, где одесситы хоронят своих умерших четвероногих питомцев (чаще всего, это происходит по ночам). Кроме того, и это тоже известный факт, здесь обитают асоциальные элементы, здесь по-прежнему находятся заброшенные здания, замусоренные участки.

Щемящая душу история

Чего только не было на месте Первого христианского кладбища! Даже Луна-парк со всяческими аттракционами-страшилками. Краеведы, искренне пытавшиеся сохранить память о прошлом, не раз били тревогу. Тогда-то и возникла благородная идея создать в сегодняшнем «Преображенском» парк-мемориал, историко-краеведческий комплекс («парк во искупление», «парк совести нашей») под открытым небом, с Аллеей Славы в память о тех, кто был погребен на Первом Христианском. Луна-парк спешно убрали, и в парке даже начались раскопки фундамента храма Всех Святых, варварски взорванного и уничтоженного в 1935 году. Позже в парке появилась часовня и памятник генералу Радецкому, похороненному на Первом Христианском…

А ведь история Первого христианского кладбища в Одессе началась с основания самого города. Здесь были похоронены около 200 тысяч человек, включая первых жителей и многих выдающихся деятелей Одессы. Первое Христианское кладбище — комплекс кладбищ, существовавших с момента основания города. Он включал в себя христианское, еврейское, мусульманское и караимское кладбища. Тут были упокоены брат Пушкина Лев Сергеевич, бригадир Рибопьер, генерал Сабанеев, брат Иосифа де Рибаса Феликс, негоциант и меценат Маразли, отец одесского пива Санценбахер и Александр Ланжерон. Также тут похоронен консультант Наполеона Бонапарта, выдающийся юрист Яков Иванович Шнейдер и даже знаменитая киноактриса Вера Холодная. На кладбище находились семейные склепы графов Толстых и Потоцких.

Краевед предостерегает

Могилы не восстановишь… И мне вспомнился наш непростой разговор с известным одесским краеведом, членом Правления Одесской областной организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры, соучредителем общины Храма Всех Святых Геннадием Калугиным. Сейчас, с началом работ в парке «Преображенский», видение краеведа, каким быть парку в бдущем, снова звучит более чем актуально.

Геннадий Калугин называет Преображенский парк «репрессированным», потому что с того уже далекого тридцать седьмого года, несмотря на множество проектов по его преобразованию, так ничего и не изменилось.

"Вот начнутся работы по реконструкции парка, будут прокладываться инженерные сети и иные коммуникации. Сколько таких человеческих останков будет обнаружено? И что в результате получим после реконструкции? Все тот же парк, только выглядеть он будет несколько иначе?!"

— предостерегает краевед.

Геннадий Калугин также уверен:

"Если мы уж говорим о памяти и искуплении вины, то и нужно к делу подходить именно так. Мы обратились в архивы, где обнаружили план Первого Христианского кладбища. Нет, по нему, конечно, невозможно установить точное место, где находилась та или иная конкретная могила. Но этот план — четкая подсказка нам, где именно проходили аллеи кладбища, а где хоронили людей. И вот я считаю, что аллеи должны оставаться аллеями — со скамейками, освещением, а места захоронения — местами захоронения. Пусть там, где похоронены наши предки, пусть будет расти трава, высажены цветы, кустарники и деревья. К примеру, по обнаруженному плану кладбища точно можно установить, что, по сути, только одна существующая на сегодняшний день аллея — та, которая от центрального входа в парк ведет направо, к храму, — почти не изменилась. Остальные аллеи парка — места захоронения. И этого нельзя не учесть, иначе мы снова-таки будем иметь дело с поруганием могил".

Что ж… Остается только порадоваться тому, что работы в парке, наконец, начались, и что понятия «парк совести нашей», «парк во искупление» станут не просто внушительно звучащими лозунгами, а реальным воплощением давней благородной идеи создать настоящий Мемориал на том месте, где располагалось Первое христианское кладбище нашего города — стертое с лица земли, но не из памяти одесситов.