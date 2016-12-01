Ждет лошадка самурая

Неустанно обозревая всяческие городские интересности, изюминки и необычности, наткнулись мы, граждане, на… лошадку. В чем изюминка? Лошадка очень даже необычная, потому как эта искусно созданная «копия» настоящей лошади время от времени появляется… у входа в Одесский музей западного и восточного искусства, расположенный на ул. Пушкинской. Причем стоит она там, как видите на фото, где располагается велосипедная парковка.

При этом лошадка то появляется, то исчезает, и она, «памятникоподобная», словно ожидает чего-то или кого-то. Зафиксировав очередное появление лошади на парковке, обратились мы в Музей с просьбой: «Пожалуйста, если можно, откройте тайну появляющейся время от времени рядом с входом в музей лошадки, которая «припарковывается» к месту велосипедной парковки».

Просьба, кстати, была вызвана не только нашим закономерным любопытством, но и в тем, что и в соцсетях одесситы задались подобным же вопросом.

Вскоре из Музея пришел ответ: «Во время одной из выставок на лошадке сидел самурай. Выставка завершилась, самурай уехал, а лошадка осталась жить в музее, иногда выходит встречать посетителей».

Так что, граждане, не извольте беспокоиться, все в полном порядке, это еще одна одесская изюминка, такая же, как пианино на Приморском бульваре, как наши необычные скамейки, ставшие поводом для обсуждения, восхищения и даже, я бы сказала, очарования.

Ну а если вы хотите более подробную информацию о самурае и его лошадке, то получите и ее. Оказывается, лошадка принадлежала самураю, который восседал на ней во время проведения в Одесском музее западного и восточного искусства выставки «Самураи. Аrt of war». Было это несколько лет назад. Более того, это, пожалуй, даже была не выставка, а масштабный проект, на котором были представлены: доспехи и оружие самураев, торжественные кимоно, и предметы быта, гравюры, и живописные свитки. Целью проекта стало знакомство нас с вами с наследием культуры самураев — привилегированного воинского сословия, которое находилось у власти в течение почти семисот лет японской истории, с конца 12 века до середины 19 века. Именно фигура воина-самурая стала символом японской истории, а доспехи и оружие бережно передавались от поколения к поколению в японских— личность уникальная. Это отважный воин, утонченный поэт и вдохновенный художник в одном лице.

Так вот, на этой выставке и был представлен самурай-всадник в доспехах. И тут все очень непросто. На коня в Японии обычно садились справа, опираясь на пятку. Всадник держал поводья в обеих руках, пока не сближался с противником на расстояние рукопашной схватки. Тогда он цеплял поводья за кольца на нагруднике и управлял конем коленями смещая тело в нужном направлении. Натренированный конь настолько чувствовал своего хозяина, что инстинктивно, синхронно с движениями всадника, отскакивал, крутился на задних ногах, подымался на дыбы, чтобы поднять всадника для нанесения удара, или бросался в бой.

Рассказывать об этом можно еще очень и очень много, но будем, надеяться, выставка еще когда-нибудь порадует и удивит нас в Музее западного и восточного искусства. Мы же, узнав обо всем этом, можем только подивиться лошадке, которая осталась на память об этом уникальном проекте. Равно как подивиться и тому, что лошадь, получается, тоже терпеливо ждет своего хозяина-самурая, а пока гостеприимно встречает у входа посетителей Музея.