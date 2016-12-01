Туристический потенциал Одессы: как будем представлять город на международных выставках?

В одесской мэрии под председательством заместителя Одесского городского головы Зинаиды Цвиринько состоялось заседание рабочей группы по вопросам развития туризма.
На заседании присутствовали представители департамента культуры и туризма, КП «Туристический информационный центр г. Одессы», депутаты Лилия Рогачко и Олег Звягин, представители Одесской ассоциации туроператоров и агентств, ассоциации «Туризм Одессы», ассоциации развития туризма Одесского региона «Большая Одесса», отельеры.
На заседании рассматривался вопрос об участии Одессы в 2017 году в международных туристических выставках с целью продвижения города на мировом туристическом рынке и привлечению туристических потоков.
Ознакомившись с условиями участия в выставках, члены рабочей группы из предложенных вариантов определили те, которые являются наиболее имиджевыми и перспективными для Одессы и туристического бизнеса. Было принято решение о представлении Одессы и региона на международных туристических выставках, которые пройдут в феврале-апреле 2017 года в Берлине, Пекине, Риге, Кишиневе, Минске и Киеве. Возможность участия в выставке в Шанхае (Китай) будет рассмотрена дополнительно.
Участники заседания ознакомились с механизмом предоставления данных статистической отчетности, необходимой для проведения мониторинга туристического рынка города и разработки целевых программ по развитию Одессы, и обсудили внедрение новых проектов в сфере туризма Одессы.
Также обсуждался вопрос подготовки обращения в Верховную Раду Украины о внесении изменений в действующее законодательство в сфере транспорта, непосредственно влияющее на индустрию туризма Украины, и с целью регламентирования деятельности участников рынка предоставления транспортных услуг.