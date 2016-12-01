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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Обрушившийся дом на улице Колонтаевской, 19, укрепили

Категория: Новости


Обрушившийся дом на улице Колонтаевской, 19, укрепили

Обрушившийся дом на улице Колонтаевской, 19, укрепили и обезопасили от дальнейших обвалов. Об этом сообщил журналистам первый вице-мэр Анатолий Орловский.

По его словам, в настоящее время оформляется проектно-смертная документация, а работы по капитальному ремонту начнутся уже в следующем году.

При этом жители, как этого дома, так и соседних зданий убедительно просят горсовет провести ремонтные работы как можно быстрее, поскольку опасаются дальнейших обвалов, которые могут затронуть так же и расположенные поблизости здания.

Отметим, что вопрос о капитальном ремонте здания по адресу Колонтаевская,19 находится на особом контроле у руководства города и лично городского головы.



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