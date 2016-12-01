Руководство ГСЧС настоятельно рекомендует жителям ни в коем случае не приобретать пиротехнику «с рук»

Как рассказал пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник, некачественная пиротехническая продукция может представлять реальную опасность для здоровья людей.

Как правило, ни одного новогоднего праздника не обходится без случаев травмирования населения пиротехническими изделиями.

Поэтому во избежание травмирования нужно покупать пиротехнику только в специализированных магазинах, а так же следует строго следовать инструкции использования пиротехнических изделий и ни в коем случае не использовать их в закрытых помещениях.

Отметим, что помимо сомнительного качества купленной на уличных лотках пиротехники во многих случаях она или вовсе не имеет инструкции или ее текст составлен на непонятном для большинства населения Украины языке, что делает практически невозможным ее правильное использование.