В Маяках полицейские нашли нарколабораторию (фото)

На момент визита правоохранителей у мужчины в доме находились устройства и вещества, позволявшие ему изготавливать наркотики в значительных масштабах.

Работники Беляевского отдела полиции в Одесской области, совместно с представителями Департамента противодействия наркопреступности НПУ, провели санкционированный обыск в доме, расположенном в с. Маяки.

В результате были обнаружены и изъяты несколько приспособлений для изготовления наркотиков, готовые наркотические средства, около 40 литроввеществ для их изготовления, зерна конопли, электронные весы, машинка для производства таблеток, два полиэтиленовых пакета с таблетками розового цвета в количестве 158 штук, а также револьверы «Флобер» и «ROHT RG 69» калибра 9 мм.

Установлено, что указанные предметы 26-летний одессит хранил в дачном доме, принадлежащем его дедушке.

Как выяснили полицейские, мужчина на протяжении длительного времени с помощью самодельных предметов и специальных веществ занимался изготовлением наркотического вещества и таблеток, содержащих в себе наркотическое вещество. В дальнейшем он сбывал их на территории г. Одессы.

По данному факту Беляевским отделом полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Изъятые наркотические вещества, предметы и жидкости направлены на экспертное исследование. Расследование продолжается.

Отдел коммуникации полиции Одесской области