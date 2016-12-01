Неправильная парковка стала причиной драки

Мужчину не останавливало даже присутствие малолетних детей во время совершения им правонарушений. Однако его остановили сотрудники Малиновского отдела полиции. Теперь правонарушителю придется ответить согласно Уголовному кодексу Украины.

Во время досудебного расследования установлено, что у злоумышленника возник словесный конфликт с 32-летним одесситом. Через некоторое время во дворе одного из домов по улице Бреуса он увидел своего оппонента, шедшего с малолетним сыном. Быстро приблизившись к мужчине, правонарушитель нанес ему несколько ударов по лицу и туловищу, после чего пострадавший упал на землю. В это время к мужчинам подошли двое их знакомых, которые и прекратили противоправные действия.

По данному факту было начато уголовное производство по ч.2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Через некоторое время правонарушитель, подъехав на своем автомобиле во двор дома по ул. Маршала Бабаджаняна, оставил транспортное средство перед оборудованным шлагбаумом выездом из двора и пошел в соседний дом. Вернувшись через 10 минут, он пытался собственноручно открыть автоматический шлагбаум, однако это у него не получилось.

Водитель другого автомобиля тоже пытался выехать из двора, но путь его автомобилю преградил автомобиль правонарушителя. Он сделал мужчине замечание, в результате чего возник конфликт. После словесной перепалки, злоумышленник схватил мужчину за рукав и нанес неустановленным предметом ему несколько ударов по голове и туловищу, причинив таким образом тяжелые телесные повреждения в виде проникающего ранения брюшной полости с повреждением селезенки и поджелудочной железы, после чего сел в автомобиль и скрылся в неустановленном направлении.

По данному факту также было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мужчина задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений. После сбора всех необходимых доказательств вины задержанного материалы будут переданы в суд для принятия законного решения.