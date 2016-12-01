В Одессе пройдет IV Выставка пряничных домиков «Домик сказочного героя» (фото)

С 4 по 10 января 2017 года в Одессе пройдет IV Выставка пряничных домиков «Домик сказочного героя». Участники выставки испекут и представят пряничные дворцы, замки, домики из известных и любимых сказок, с также всевозможные сладкие домики из карамели, шоколада, печенья, макаронных изделий.

Музей шоколада изготовит шоколадный 3D зоотроп. Это устройство будет представлено на выставке впервые в Украине. Дебютанты выставки — общественная организация «Безглютенове життя» представит целую композицию безглютеновых пряничных домиков. Их уникальность состоит в том, что она будет выпечена из безглютенового теста.

Как и в предыдущие годы, в этом году выставка будет благотворительной. Собранные средства будут переданы на лечение детей, страдающих онкозаболеваниями.

Также 8 января пройдет благотворительная ярмарка, организованная одесскими волонтерами.

Принять участие в выставке может каждый одессит или организация бесплатно.

Выставка будет работать с 4 по 10 января в холле Одесской киностудии.

Время работы: 11:00 - 17:00