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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одессе пройдет IV Выставка пряничных домиков «Домик сказочного героя» (фото)

Категория: Новости / История и культура

В Одессе пройдет IV Выставка пряничных домиков «Домик сказочного героя» (фото)

С 4 по 10 января 2017 года в Одессе пройдет IV Выставка пряничных домиков «Домик сказочного героя». Участники выставки испекут и представят пряничные дворцы, замки, домики из известных и любимых сказок, с также всевозможные сладкие домики из карамели, шоколада, печенья, макаронных изделий.
Музей шоколада изготовит шоколадный 3D зоотроп. Это устройство будет представлено на выставке впервые в Украине. Дебютанты выставки — общественная организация «Безглютенове життя» представит целую композицию безглютеновых пряничных домиков. Их уникальность состоит в том, что она будет выпечена из безглютенового теста.
Как и в предыдущие годы, в этом году выставка будет благотворительной. Собранные средства будут переданы на лечение детей, страдающих онкозаболеваниями.
Также 8 января пройдет благотворительная ярмарка, организованная одесскими волонтерами.
Принять участие в выставке может каждый одессит или организация бесплатно.
Выставка будет работать с 4 по 10 января в холле Одесской киностудии.

Время работы: 11:00 - 17:00

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В Одессе пройдет IV Выставка пряничных домиков «Домик сказочного героя» (фото)
В Одессе пройдет IV Выставка пряничных домиков «Домик сказочного героя» (фото)
В Одессе пройдет IV Выставка пряничных домиков «Домик сказочного героя» (фото)
В Одессе пройдет IV Выставка пряничных домиков «Домик сказочного героя» (фото)
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Источник: Официальный сайт города Одессы



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