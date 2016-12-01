 
» » «Укрзализныця» изучает возможность улучшения работы одесских паромов
Информация к новости
  • Просмотров: 56
  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

«Укрзализныця» изучает возможность улучшения работы одесских паромов

Категория: Новости / Экономика и финансы

«Укрзализныця» изучает возможность улучшения работы одесских паромов

«Укрзализныця» изучает возможности работы паромов «Герои Шипки» и «Герои Плевны» на международных паромных линиях, сообщил журналистам глава УЗ Войцех Балчун.

В кулуарах годовой конференции Мининфраструктуры во вторник, 28 декабря, вечером он отметил, что эти паромы не находятся на балансе ПАО: формально они — на балансе Фонда госимущества Украины и находятся в хозяйственном ведении «Укрзализныци».

Балчун подтвердил, что один из паромов сейчас — на ремонте, его получение ожидается в конце января — начале февраля 2017 года. Тем временем ведутся переговоры, как лучше его использовать.

«Потенциал в перевозках есть — мы владеем такой информацией от клиентов. Но у нас полномочий относительно того, чтобы быть морским перевозчиком,— нет. «Укрзализныця» — это железнодорожный, а не морской перевозчик, и мы ищем решение. В частности, мы обсуждали этот вопрос во время дискуссий с руководителем Грузинской железной дороги»,
 — сказал он, при этом добавив, что УЗ анализирует все возможные сценарии.

Балчун в ноябре 2016 года отмечал, что один из двух указанных железнодорожных паромов может начать работу уже в январе 2017 года.


Источник: АМПУ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 