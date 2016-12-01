В Сергеевке ограбили банк (фото)

Трое неизвестных мужчин проникли в помещение банка, расположенного в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района и, угрожая кассиру пистолетом, завладели деньгами в сумме более ста тысяч гривен. Одного из нападавших полицейские задержали по горячим следам, местонахождение двух других устанавливается.

Около 18.10 в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило телефонное сообщение о том, что в поселке Сергеевка трое неизвестных мужчин в масках проникли в помещение банка и, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, завладели денежными средствами в сумме 99852 гривен, 5000 российских рублей, 200 долларов США и 85 евро, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, установившая обстоятельства произошедшего и начала работу. Потерпевшая назвала приметы преступников, ориентировки были направлены во все территориальные подразделения полиции.

С целью установления свидетелей происшествия и лиц, совершивших указанное уголовное правонарушение, правоохранители провели подворовые обходы и опросили соседей, проживающих неподалеку от места совершения преступления.

В ходе проведения первоочередных следственных действий неподалеку от места совершения преступления был обнаружен автомобиль «Kia Ciara» с механическими повреждениями, на котором передвигались злоумышленники.

Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции и Государственной пограничной службы Украины на одном из пунктов пропуска в Болградском районе Одесской области один из подозреваемых – 23 летний гражданин соседнего государства - был задержан. Местонахождение двух других устанавливается, ведется следствие.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству за совершенное уголовное правонарушение предусмотрено наказание от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.