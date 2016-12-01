К одесским портам подведут бетонные дороги

В правительстве продолжают изучение идеи о строительстве бетонных дорог в районе украинских портов, где дорожное полотно подвергается ускоренному износу в результате проезда большегрузных машин.
«В Мининфраструктуре и автодоре уже некоторое время обсуждается вопрос строительства бетонных дорог в южных, то есть припортовых регионах. На сегодня мы изучаем экономическую целесообразность таких проектов и если это будет перспективно, то будем строить»,— сказал первый замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов в ходе инфраструктурного дня в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).
Глава «Укравтодора» Славомир Новак, в свою очередь, отметил, что бетонные дороги достаточно дорогие и могут окупиться только в портовых регионах.