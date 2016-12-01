Зачем фискалам клиентская база «Привата»

Жителей Украины напугала возможность использовать клиентскую базу «Привата» для выбивания новых налогов.

Как передает портал «Фраза», эксперты рассказали о вероятности такого исхода событий.

В первую очередь отмечается, что непосредственно в «Привате» заверяют, что их базу украсть невозможно чисто технически. Тем временем экономист Владислав Старинец считает, что возможность выбивания налогов через базу банка также маловероятно.

«Дело в том, что сбором налогов занимается ГФС, а у нее и так достаточно баз данных, начиная от БТИ, от баз данных по земле, по крупным покупкам и так далее. Если бы клиентская база «Привата» и попала в распоряжение фискалов, последняя не имеет права использовать эту базу. Любой суд сможет обжаловать любое начисление налогов таким образом»,

— считает эксперт.

Хотя, у экс-министра экономики Украины Владимира Ланового на этот счет совсем другое мнение.

«У нас нет норм, на которые ссылался бы заявитель в суде. Поэтому использование данных «Привата», будет основой для розыскной деятельности. Люди кредитовались, куда-то эти деньги вложили. Мы видим, как разного рода информация, которая поступает в следственные органы, в НАБУ или в прокуратуру, скажем, по поводу е-деклараций, используется исключительно для того, чтобы придавить кого-то»,

— уверен он

В целом, на сегодняшний день, никакие органы не могут потребовать выдачи информации о банковских счетах или операциях тех или иных лиц. Поскольку банковская тайна продолжает действовать, даже если владельцем банка стало государство.