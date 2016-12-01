Зачем фискалам клиентская база «Привата»

Жителей Украины напугала возможность использовать клиентскую базу «Привата» для выбивания новых налогов.
Как передает портал «Фраза», эксперты рассказали о вероятности такого исхода событий.
В первую очередь отмечается, что непосредственно в «Привате» заверяют, что их базу украсть невозможно чисто технически. Тем временем экономист Владислав Старинец считает, что возможность выбивания налогов через базу банка также маловероятно.
Хотя, у экс-министра экономики Украины Владимира Ланового на этот счет совсем другое мнение.
В целом, на сегодняшний день, никакие органы не могут потребовать выдачи информации о банковских счетах или операциях тех или иных лиц. Поскольку банковская тайна продолжает действовать, даже если владельцем банка стало государство.