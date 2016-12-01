1 февраля одесситы увидят в аптеках новые цены

Украинцы смогут пожаловаться в Министерство здравоохранения, если увидят завышенные цены на лекарства в аптеках
По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, отвечать за соблюдение нормы о национальном перечне медицинских препаратов будет Государственная служба по лекарственным средствам, передает Politeka.
Так, до 1 февраля 2017 года будут снижены цены на лекарства от трех типов заболеваний: сердечно-сосудистых, сахарного диабета второго типа и бронхиальной астмы.
Заместитель министра Роман Илык подчеркнул, что список референтных цен на лекарства будет опубликован на сайте Минздрава после того, как они будут согласованы с Министерством экономики.
В то же время Супрун уточнила, что аптеки будут обязаны вывешивать список цен на препараты.
Напомним, что до конца января Кабмин рассмотрит постановление о создании национального перечня медицинских препаратов, благодаря которому украинцы смогут получать бесплатно препараты во всех лечебно-профилактических учреждениях Украины.