В будущем году на территории Старосенной площади будет создана современная автостанция

Такое решение принял сегодня городской исполком. Как рассказал директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько, туда будут переведены все автобусы пригородных и международных маршрутов, которые принимают сейчас пассажиров на двух маленьких автостанциях, расположенных возле железнодорожного вокзала.

Кроме того, там же будут располагаться остановки и внутригородского транспорта.

С этой целью разработаны специальные автокарманы» различных размеров, из расчета размеров как больших международных автобусов, так и ставших обычных для Одессы «Богданов».

Причем новая автостанция будет не ниже третьего класса по международным нормам, которые включают, в том числе, даже комнаты отдыха.

Что же касается автостанции «Привоз», то она будет продолжать действовать, поскольку не находится в непосредственной близости от вокзала.

Что же касается сроков, то. по словам чиновника, это зависит , в первую очередь, от согласований между оператором, который будет обслуживать станцию и Министерства инфраструктуры. Ооднако, по его мнению, станция практически наверняка будет создана уже в 2017 году.