Грипп в Одессе: в «скорую» дозвониться практически невозможно

«Скорая помощь» в Одессе работает на пределе возможностей. Дозвониться в «скорую помощь» практически невозможно. Единственный выход – идти в ближайшую станцию. Но и там врачей нет. Все на вызовах. Как рассказали нам в одной из подстанций «скорой». Бригада обязательно приедет на вызов, но придется подождать пару часов.

В настоящее время в городе зарегистрировано порядка 51 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

Об этом 29 декабря в ходе брифинга для СМИ сообщила первый заместитель директора департамента здравоохранения Ирина Соколова, добавив, что вирус гонконгского гриппа H3N2 подтверждён у порядка 150 одесситов.

По словам специалиста, эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди жителей Одессы был превышен в понедельник, 26 декабря.

Соколова отметила, что городская станция «скорой помощи» обслуживает город Черноморск, все «Совиньоны», посёлок «Радужный», «Седьмое небо», «Авангард», Усатово, Красносёлку, Ульяновку, все Крыжановки и Фонтанки.

«Статистика учитывает информацию со всех прилегающих районов к городу. Рост показателей остаётся высоким за счёт города Черноморска. Городская статистика остаётся спокойная. В эти вызовы входит не только грипп и ОРВИ, но и хронические больные, пневмония, гипертония», — сказала она.