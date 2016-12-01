В ближайшие дни некоторым нечистоплотным предпринимателям предстоит проститься не только с уходящим годом, но и с бизнесом

В первые дни Нового года в Одессе будут демонтированы 37 торговых павильонов.

Такое решение принято сегодня на заседании городского исполкома. Как рассказал руководитель управления развития потребительского рынка Сергей Машьянов, 16 МАФов будут демонтированы в Приморском районе, 13- в Малиновском, 5- в Суворовском и 3 –в Киевском.

Как доложил чиновник, все эти торговые объекты не имеют необходимого пакета разрешительных документов.

Кроме того, как отметил городской голова, фотофиксация показывает, что многие из этих объектов занимают практически весь тротуар, вынуждая таким образом людей ходить по проезжей части.

Это совершенно недопустимо с точки зрения безопасности. Поэтому снос этих объектов должен быть проеден максимально оперативно.

Как выяснилось, по действующим правилам демонтаж объектов проводится через пять дней после принятия решения. А , следовательно, процесс может начаться в первые же рабочие дни Нового года.