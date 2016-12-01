На заключительном в нынешнем году заседании исполкома городской голова Геннадий Труханов поздравил всех одесситов с наступающим Новым годом и пожелал здоровья, счастья, а так же мира и согласия.

Причем, по его словам, в отличие, скажем, т здоровья, которое не всегда зависит от нас, «…мир и согласие в городе и стране целиком зависит от нас самих!»

Мэр отметил, что «…уходящий год показал, что мы умеем справляться со всеми вызовами неурядицами и совместно работать на благо как родного города, так и государства в целом!»

Примером такой совместной успешной работы, по мнению мэра, являются, в том числе, заседания городского исполкома, где практически все решения принимаются единогласно.