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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Специалист: Опасный вирус в Одессу завезли с Западной Украины

Категория: Новости

Специалист: Опасный вирус в Одессу завезли с Западной Украины

Вирус гриппа в Одессу привезли дети из Западной Украины, приехавшие в город на отдых.

Об этом 29 декабря в ходе брифинга сообщила первый заместитель директора департамента здравоохранения Ирина Соколова.

Опасный вирус в Одессу завезли из Западной Украины, – специалист

Как известно, в Западной Украине эпидемия гриппа началась на месяц раньше, чем в Одессе.

«Я знаю, с чего начался грипп в городе Одессе. У нас была чёткая локация — это были дети, которые приехали из Западной Украины, приехали с гриппом. Привезли его в Одессу, поселились в Суворовском районе, который у нас активно заболел раньше других»,
 — сказала Соколова.

 



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