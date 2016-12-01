В Одессе ищут опасного преступника, убившего мать и маленькую дочь

Полиция совместно с Нацгвардейцами устанавливают местонахождение злоумышленника.

Сотрудниками Национальной полиции в Одесской области не допущен прорыв в город автомобиля «МАН», за рулем которого находился преступник, совершивший двойное убийство в пгт Овидиополь.

Автомобиль, который мчался по трассе выведен силами полиции в сторону. В настоящее время силами полиции и Нацгвардии окружена территория, на которой в последний раз видели разыскиваемого.

Обращаемся ко всем гражданам с просьбой не задерживать преступника самостоятельно, а сообщать о его местонахождении в полицию по телефонам «102» либо 779-40-61 (дежурная часть ГУНП в Одесской области).

На спецлинию «102» поступило сообщение о возгорании одного из домов в пгт. Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат дома был обнаружен обгоревший женской труп, в другой - тело ребенка. Оба трупа были с отсеченными головами.

Первоочередными оперативно-следственными действиями были установлены личности погибших. Ими оказались 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч.2 п.1 п.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В совершении данного уголовного преступления обоснованно подозревается 31-летний житель пгт Овидиополь, который скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле «МАН» белого цвета (государственный номер ВН 66-91ЕН).

Введен в действие оперативный план «Сирена». На поиск злоумышленника ориентирован личный состав Одесского гарнизона полиции. Проводятся первоочередные розыскные действия на установление места нахождения преступника.

Полиция в очередной раз обращается к гражданам. Будьте бдительны, не пытайтесь самостоятельно задержать опасного злоумышленника. Если вам известно о его местонахождении, немедленно сообщайте в полицию по телефонам «102» или 779-40-61 (дежурная часть ГУНП в Одесской области)