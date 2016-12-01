Спецназ прочесывает дачи и дома отдыха под Одессой

Утром 30 декабря в курортную Грибовку стали стягиваться силы правоохранителей в рамках спецоперации по задержанию жестокого убийцы и поджигателя, который планировал теракт в Одессе.

На место приехали снайперы, прибыла бронетехника национальной гвардии и спецназовцы. Вооруженные стражи порядка стали прочесывать все базы отдыха.

«В настоящее время все силы полиции, национальной гвардии и спецподразделений прочесывают всю прилегающую территорию, где он бросил свой автомобиль. Всевозможные базы отдыха, дачные кооперативы, жилые помещения граждан — все прочесывается с целью его обнаружения», — пояснил замначальника областной полиции Иван Ищенко.

Напомним, вчера на спецлинию «102» поступило сообщение о возгорании одного из домов в пгт. Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат дома был обнаружен обгоревший женской труп, в другой - тело ребенка. Оба трупа были с отсеченными головами.

Первоочередными оперативно-следственными действиями были установлены личности погибших. Ими оказались 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч.2 п.1 п.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В совершении данного уголовного преступления обоснованно подозревается 31-летний житель пгт Овидиополь, который скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле «МАН» белого цвета (государственный номер ВН 66-91ЕН).

Введен в действие оперативный план «Сирена». На поиск злоумышленника ориентирован личный состав Одесского гарнизона полиции. Проводятся первоочередные розыскные действия на установление места нахождения преступника.

Полиция в очередной раз обращается к гражданам. Будьте бдительны, не пытайтесь самостоятельно задержать опасного злоумышленника. Если вам известно о его местонахождении, немедленно сообщайте в полицию по телефонам «102» или 779-40-61 (дежурная часть ГУНП в Одесской области).