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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Одесская епархия провела последнюю в этом году благотворительную акцию

Категория: Новости / История и культура

Одесская епархия провела последнюю в этом году благотворительную акцию

Накануне Нового года и наступающего Рождества Христова по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела  в Координационном центре была проведена последняя в этом году благотворительная акция по оказанию гуманитарной помощи, во время которой  более ста семей вынужденных переселенцев с востока Украины и нуждающихся одесситов получили продуктовые наборы и материальная помощь в размере 21000 гривен.

Также помощь в виде продуктов питания, детских игрушек, различных вещей, канцелярских принадлежностей и сладких подарков к празднику Рождества Христова была оказана благотворительным организациям: «Одесской организации помощи детям с синдромом Дауна «Солнечные дети», Обществу многодетных семей Малиновского района г. Одессы, Всеукраинскому благотворительному фонду «Преображение».

В следующем году с помощью Божией Одесская епархия продолжит свою надвременную миссию по оказанию социальной помощи тем, кто оказался на гране нищеты в столь сложное для нашей страны время. Верим, что с помощью одесситов мы сможем и в дальнейшем дарить радость обездоленным людям. 

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Одесская епархия провела последнюю в этом году благотворительную акцию
Одесская епархия провела последнюю в этом году благотворительную акцию
Одесская епархия провела последнюю в этом году благотворительную акцию
Одесская епархия провела последнюю в этом году благотворительную акцию
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Источник: Православная Одесса



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