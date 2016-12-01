Одесская епархия провела последнюю в этом году благотворительную акцию

Накануне Нового года и наступающего Рождества Христова по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела в Координационном центре была проведена последняя в этом году благотворительная акция по оказанию гуманитарной помощи, во время которой более ста семей вынужденных переселенцев с востока Украины и нуждающихся одесситов получили продуктовые наборы и материальная помощь в размере 21000 гривен.

Также помощь в виде продуктов питания, детских игрушек, различных вещей, канцелярских принадлежностей и сладких подарков к празднику Рождества Христова была оказана благотворительным организациям: «Одесской организации помощи детям с синдромом Дауна «Солнечные дети», Обществу многодетных семей Малиновского района г. Одессы, Всеукраинскому благотворительному фонду «Преображение».

В следующем году с помощью Божией Одесская епархия продолжит свою надвременную миссию по оказанию социальной помощи тем, кто оказался на гране нищеты в столь сложное для нашей страны время. Верим, что с помощью одесситов мы сможем и в дальнейшем дарить радость обездоленным людям.