В последние два дня в Одессе отмечено значительное снижение заболеваний гриппом и ОРВИ

Об этом сообщила журналистам и.о. директора департамента здравоохранения Ирина Соколова.

По ее словам, если в понедельник эпидемический порог был превышен, то уже со вторника заболеваемость в городе снова ниже эпидемического порога.

Это может быть связано с введением охранного режима (карантина) в учебных учреждениях города. Ведь, по словам Ирины Соколовой, в нынешнем году наиболее распространенным штаммом гриппа является АН3N2 «гонконг». Которого никогда раньше в Украине не было. Поэтому он поражает в основном детей и подростков, у которых еще не сформировалась сильная иммунная защита. А нахождение большого числа подростков одновременно в одном плохо проветриваемом (зима, однако) помещении значительно усугубляет процесс.

Поэтому, по ее мнению, спад заболеваний гриппом и ОРВИ будет наблюдаться, по меньшей мере, до середины января, когда закончатся школьные каникулы.

Как ситуация сложится дальше, пока можно только догадываться.

Напомним, что, согласно распоряжению департамента образования, теперь вопрос о введении карантина в классах решается на уровне дирекции каждой школы и не нуждается в утверждении руководства департамента. Ориентировочным порогом для введения карантинных мероприятий является единовременное отсутствие по болезни более 205 учащихся того или иного класса.