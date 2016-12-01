Законы физики против переименования улиц?

Сегодня т.н. «городские активисты» во главе с небезызвестным Михаилом Кузаконем, начали самостоятельно декоммунизировать Одессу. Причем начать решили почему-то с проспекта Маршала Жукова. Где самовольно поменяли табличку на доме 47/2 с проспекта Маршала Жукова, на проспект Небесной сотни.

Ну что тут скажешь… Во-первых, согласно Закону о декоммунизации, переименование не распространяется на полководцев Второй мировой войны. Который, к тому же ни одного дня в жизни не был партийным деятелем и крайне негативно относился к «работе» партийных функционеров.

Во-вторых, решение о переименовании было приято губернатором Михаилом Саакашвили против воли одесситов, в том числе тех, кто, собственно, проживает на проспекте имени Маршала Жукова. И которые собрали по этому поводу тысячи подписей. К тому же, насколько известно, сделано это было экс-губернатором с некоторыми нарушениями правил и не было своевременно зарегистрировано в Минюсте.

И, наконец, в-третьих. А кто, собственно, дал право этой группе профессиональных активистов самовольно менять городские топонимы.

В том числе тому самому Михаилу Кузаконю, который с теплой группой единомышленников полгода пытался взбудоражить Одессу против законно избранного мэра, победившего благодаря поддержке большинства одесситов еще в первом(!) туре.

Тот самый, который буквально выпрыгивая из кожи, смог мобилизовать под свои т.с. «знамена» мизерную долю процента населения миллионного города.

И который умудрился своей «деятельностью» достать даже соратников по Майдану, устроившим его компании публичную экзекуцию.

И вот, отчаявшись поменять мэра, он решил поменять хотя бы уличные таблички.

Какое падение приоритетов. С одной стороны, даже умиляет. Но вот с другой. …Интересно, а у жителей выбранного дома он спросил разрешения? Или хотя бы просто поинтересовался их мнением о своей самодеятельности? Что-то подсказывает, что не утруждался.

Будучи уверен, что «и так сойдет». И, как оказалось, не зря.

А жаль. Будь жители этого дома менее толерантны, то эта операция оказалась бы успешной только наполовину. В том смысле, что поднялся бы он к табличке по ступенькам приставной лестницы, а вернулся бы на землю под воздействием закона всемирного тяготения.

Впрочем, на проспекте Маршала Жукова много высоток. Так что, если «Кузаконь со товарищи» продолжат топонимическое самоуправство, то законов физики им, очевидно, не избежать. Ведь в отличие от парламентских, эти законы непреложны и неизбежны.

Кстати, хочу напомнить, что городская историко-топонимическая комиссия отнюдь не возражала против того, чтобы в Одессе была улица Небесной сотни. Но только не за счет ликвидации увековечивания Маршала Жукова. Которого, несмотря на многолетнее очернение, большинство жителей города продолжает считать Маршалом Победы. И реакция одесситов на попытки переименование проспекта его имени - тому наглядное подтверждение.