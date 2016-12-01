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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Под Одессой обнаружили более 1400 литров суррогатного алкоголя (фото)

Категория: Новости

Под Одессой обнаружили более 1400 литров суррогатного алкоголя (фото)

Пограничники Измаильского отряда совместно с сотрудниками СБУ, прокуратуры и ГФС Украины в Одесской области проверили места незаконного изготовления, хранения и сбыта фальсифицированных подакцизных товаров.

В ходе обыска найдено около 900 литров спирта и более 1400 литров суррогатного алкоголя - «коньяка», «шампанского», «водки» и «вина».
Также было обнаружено 14 бутылок пищевых добавок и красителей, устройство для газирования и упаковки фальсифицированных спиртных напитков и пластиковая тара для дальнейшего фасовки.Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Кроме этого, правоохранители обнаружили около 4700 пачек сигарет без акцизных марок.

Сейчас все обнаруженное изъято и передано представителям ГУ ГФС Украины Одесской области для проведения экспертизы и принятия дальнейшего решения в рамках уголовного производства.

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Под Одессой обнаружили более 1400 литров суррогатного алкоголя (фото)
Под Одессой обнаружили более 1400 литров суррогатного алкоголя (фото)
Под Одессой обнаружили более 1400 литров суррогатного алкоголя (фото)
Под Одессой обнаружили более 1400 литров суррогатного алкоголя (фото)
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