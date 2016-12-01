Под Одессой обнаружили более 1400 литров суррогатного алкоголя (фото)

Пограничники Измаильского отряда совместно с сотрудниками СБУ, прокуратуры и ГФС Украины в Одесской области проверили места незаконного изготовления, хранения и сбыта фальсифицированных подакцизных товаров.

В ходе обыска найдено около 900 литров спирта и более 1400 литров суррогатного алкоголя - «коньяка», «шампанского», «водки» и «вина».

Также было обнаружено 14 бутылок пищевых добавок и красителей, устройство для газирования и упаковки фальсифицированных спиртных напитков и пластиковая тара для дальнейшего фасовки.Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Кроме этого, правоохранители обнаружили около 4700 пачек сигарет без акцизных марок.

Сейчас все обнаруженное изъято и передано представителям ГУ ГФС Украины Одесской области для проведения экспертизы и принятия дальнейшего решения в рамках уголовного производства.