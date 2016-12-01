Ели и сосны, продающиеся в Одессе, проверены на уровень радиации

Сотрудники департамента экологии и развития рекреационных зон во главе с заместителем директора департамента Александром Панченко провели рейд по точкам продажи в городе новогодних елей и сосен.

Помимо соблюдения санитарных норм и Правил благоустройства города, были проведены замеры уровня радиации предлагаемых к продаже деревьев.

В результате рейда было обследовано 42 объекта. Ели с повышенным радиационным фоном не выявлены.

По результатам проверки составлено 18 протоколов о нарушениях, допущенных при размещении торговых точек на зеленых зонах.