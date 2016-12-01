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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Ели и сосны, продающиеся в Одессе, проверены на уровень радиации

Категория: Новости

Ели и сосны, продающиеся в Одессе, проверены на уровень радиации

Сотрудники департамента экологии и развития рекреационных зон во главе с заместителем директора департамента Александром Панченко провели рейд по точкам продажи в городе новогодних елей и сосен.
Помимо соблюдения санитарных норм и Правил благоустройства города, были проведены замеры уровня радиации предлагаемых к продаже деревьев.
В результате рейда было обследовано 42 объекта. Ели с повышенным радиационным фоном не выявлены.

По результатам проверки составлено 18 протоколов о нарушениях, допущенных при размещении торговых точек на зеленых зонах.



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