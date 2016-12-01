У студентов сессия, преподавателей "берут" на взятках

29 декабря во время получения взятки в размере 1 тысячи 500 гривен от студентки 1-го курса, правоохранителями была задержана заместитель декана Одесского национального университета имени Мечникова.

Преподаватель систематически требовала от студентов деньги за успешную сдачу сессий. Всего правоохранителями задокументировано шесть фактов получения неправомерной выгоды на общую сумму более 20 тысяч гривен, из которых половина изъята при задержании, — сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины». Взяточнице грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет, запрет заниматься учебной деятельностью и конфискация имущества.