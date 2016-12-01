В «Пивденном» опровергают наличие уголовного преследования в отношении банка

Как передает ряд деловых изданий, представитель пресс-службы украинского банка «Пивденный» заявил, что в отношении финансовой организации и ее акционеров на данный момент нет ни единого судебного или уголовного процесса, арестов и т.д.

По его словам, в отношении Юрия Родина и Марка Беккера никогда не возбуждали уголовные дела. Эти лица имеют безупречную деловую репутацию.

«Банк выполняет все взятые на себя обязательства в соответствии с требованиями действующего законодательства. Согласно официальным источникам, «Пивденный» в конце этого года погасил долг переде немецким государственным банком KfW в сумме 14 миллионов долларов США»,

- сообщили в пресс-службе.Кроме того вчера банк «Пивденный» досрочно погасил стабилизационный кредит на сумму 338 миллионов гривен.