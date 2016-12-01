В полиции подтвердили задержание опасного убийцы

Спецоперация по задержанию злоумышленника, совершившего двойное убийство в п.г.т. Овидиополь, завершена. Злоумышленник задержан.

Напоминаем, что 29 декабря по спецлинии «102» поступило сообщение о возгорании одного из домов в п.г.т. Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат был обнаружен обгоревший женский труп, в другой - тело ребенка. Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 п.1 п.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Личность преступника полицейские установили сразу же. Им оказался 31-летний житель п.г.т. Овидиополь.

В действие был введен оперативный план «Сирена». На поиски мужчины задействовали весь личный состав Одесского гарнизона полиции, а также приданные силы Нацгвардии. В результате злоумышленника задержали в течение суток в посадке недалеко от Овидиополя. До этого он скрывался от полиции в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе.

Во время задержания человеческих жертв не допущено. Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливаются мотивы совершения им преступлений, рассказали в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области.