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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

В сервисном центре МВД обнаружен автомобиль с перебитым номером кузова

Категория: Новости / Происшествия

В сервисном центре МВД обнаружен автомобиль с перебитым номером кузова

В территориальный сервисный центр МВД города Доброслав обратился мужчина, по поводу снятия с учета приобретенного им автомобиля. Водитель получил право распоряжаться «Toyota Camry» на основании доверенности, но решил снять автомобиль с учета и переоформить.
При проведении экспертного осмотра сотрудниками сервисного центра вместе с сотрудниками экспертной службы была выявлена подделка идентификационного номера кузова. На исследованном автомобиле проводилась смена идентификационного номера кузова, вареном не в заводских условиях.
Данная информация передана в полицию для выяснения обстоятельств.
Уважаемые граждане! Будьте бдительны при покупке автомобилей. Региональный сервисный центр МВД в Одесской области напоминает: экспертное исследование транспортного средства и регистрационных документов на транспортное средство (других документов, являющихся основанием для регистрации транспортного средства) производится по соответствующим заявлением владельца и по его желанию, с целью определения достоверности идентификационных номеров транспортного средства и регистрационных документов. Поэтому при покупке автомобиля следует всегда обращаться за помощью к экспертам, которые работают при территориальных сервисных центрах МВД, отметили в региональном сервисном центре в Одесской области.


Источник: ГУ НП Украины в Одесской области



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